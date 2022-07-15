Промпредприятие требует остановить стройку ЖК Хауспарк через суд

ООО «Карбоника-Ф» подало иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием остановить строительство жилого комплекса на пр. Свободный.

Производственная компания настаивает, что жилой комплекс строится с градостроительных норм и правил в части санитарно-защитной зоны,

в непосредственной близости с промышленным производством».

Производственные цеха находятся по адресу ул. Мечникова, 54, а строящийся жилой комплекс на пр. Свободном, 44А (застройщик ООО «Сибспецмонтаж») — его планируют сдать в эксплуатацию к концу 2022.

«Карбоника-Ф» является производителем активного марки АБГ, сорбента промышленного назначения. Руководство компании считает, что возведение ЖК будет препятствовать возможностям расширения санитарно-защитной зоны при увеличении производственных мощностей, изменении технологии или реконструкции здания, а также

может повлиять на права граждан на благоприятную окружающую среду и социально-благоприятную среду проживания».

В своем иске «Карбоника-Ф» указала, что стройка жилья на расстоянии 70 м от здания цеха предприятия нарушает градостроительные нормы и правила.

С одной стороны, в данном периметре находятся и другие жилые здания, от послевоенных построек до свежей «свечки» на ул. Баумана, 25, построенной в 2011.

С другой стороны, строительство ЖК Хауспарк с самого начала имело множество вопросов.

Против стройки протестовали местные жители с самого начала строительства в 2018 — жители дома на Баумана, 25 опасались, что от вибрации стройки пострадает фундамент их дома, — об этом писали Дела. Соседи также жаловались в прокуратуру на то, что расстояние от детской площадки у их дома до стройки составляло, по их словам, менее 25 м.

По итогам проверки прокуроры заявляли, что при прохождении экспертизы разрешения на строительство застройщик подал поддельные документы — материалы для возбуждения уголовного дела по статье 237 УК направляли в МВД.

Далее, осенью 2021 ДК рассказывал, что сеть АЗС «25 часов» (принадлежит ООО «Агродеталь») судится со строителями из-за дома у заправки — продавцы бензина посчитали, что 18-этажная «свечка» строится в непосредственной близости к бензоколонке и угрожает ее безопасности.

По мнению истца

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расстояние между АЗС и жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями должно составлять не менее 25 м, однако, ответчиком жилой комплекс возводится на расстоянии 13,4 м от резервуаров для хранения топлива АЗС».

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