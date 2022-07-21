В Омской области удалось потушить тлеющее пометохранилище

В Омской области с трудом удалось потушить тлеющее пометохранилище на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».

В настоящее время на поле нет дыма. Пожар начался за несколько сотен метров от предприятия, однако сильные порывы ветра перебросили огонь на боксы с куриным пометом», — цитирует NGS55.RU сообщение пресс-службы птицефабрики.

В ходе тушения удалось вывезти свыше 105 тыс. куб. м помета.

Для ликвидации возгорания и увлажнении помета на предприятии оперативно возвели надземный водовод 340 м с насосной станцией.

На сегодняшний день в целях профилактики сотрудники фабрики продолжают производить увлажнение боксов с куриным пометом. Планируется, что данный процесс займет не менее трех дней.

Напомним, что пометохранилище загорелось в мае 2022. Омичи неоднократно жаловались на неприятные запахи. Пожар должны были ликвидировать к 11 июля 2022, но этому помешали дожди.

Возле объекта было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 33,8 раза, аммиака — в 30,5 раза, оксида углерода — в 5,8 раза, взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 — в 2,5 и 1,6 раза соответственно. Превышение ПДК в 30 и более раз является экстремально высоким загрязнением природной среды.

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