Аэропорт Красноярска расширил доступ к своим экскурсиям

Теперь поучаствовать в них сможет любой желающий, а не только организованные группы.

Экскурсиям по красноярскому аэропорту добавили индивидуальную запись. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Проект, получивший название «Улетная экскурсия», был запущен в конце июня этого года. Но на тот момент он был доступен только для организованных групп по 15-30 человек. Теперь же он стал доступен и для отдельных участников.

Выбрать дату и записаться можно на сайте проекта . Цены прежние: 1 200 рублей для взрослых и 600 рублей для детей до 14 лет. Оплатить можно наличными или безналом в день экскурсии в терминале аэропорта.

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