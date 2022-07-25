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Аэропорт Красноярска расширил доступ к своим экскурсиям

Аэропорт Красноярска расширил доступ к своим экскурсиям
Автор фото: Слава Степанов. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Теперь поучаствовать в них сможет любой желающий, а не только организованные группы.

#НОВОСТИ
Экскурсиям по красноярскому аэропорту добавили индивидуальную запись. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
 
Проект, получивший название «Улетная экскурсия», был запущен в конце июня этого года. Но на тот момент он был доступен только для организованных групп по 15-30 человек. Теперь же он стал доступен и для отдельных участников.
 
Выбрать дату и записаться можно на сайте проекта. Цены прежние: 1 200 рублей для взрослых и 600 рублей для детей до 14 лет. Оплатить можно наличными или безналом в день экскурсии в терминале аэропорта.
 
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Автор: Петр Савельев
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