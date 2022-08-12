Красноярский Биг-Бен «замолчит». Но это не навсегда

Городские часы «уходят» на профилактические работы. С 15 по 19 августа специалисты будут обновлять программное обеспечение и периферийные устройства на красноярском Биг-Бене.

На время работ на часах отключат звуковое сопровождение, не будет также и боя курантов. Кроме того, как сообщают в администрации Красноярска, возможны сбои в работе самих часов.

Напомним, в прошлом году главные городские часы отметили свое 20-летие. Архитектором часовой башни стал Арэг Демирханов.

Летом 2019 года у красноярского Биг-Бена появилась традиция по праздникам и памятным датам исполнять различные мелодии.

Так, например, как рассказывал DK.RU, в новогодние праздники городские часы играют мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.

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