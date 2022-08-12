Красноярский Биг-Бен «замолчит». Но это не навсегда
Городские часы «уходят» на профилактические работы. С 15 по 19 августа специалисты будут обновлять программное обеспечение и периферийные устройства на красноярском Биг-Бене.
На время работ на часах отключат звуковое сопровождение, не будет также и боя курантов. Кроме того, как сообщают в администрации Красноярска, возможны сбои в работе самих часов.
Напомним, в прошлом году главные городские часы отметили свое 20-летие. Архитектором часовой башни стал Арэг Демирханов.
Летом 2019 года у красноярского Биг-Бена появилась традиция по праздникам и памятным датам исполнять различные мелодии.
Так, например, как рассказывал DK.RU, в новогодние праздники городские часы играют мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.
Читайте также:
-
На пешеходном мосту у БКЗ Красноярска заработала подсветка
Сергей Еремин, мэр Красноярска, поделился в соцсетях фото подсветки пешеходного моста «Арфа», открытого перед Новым годом.
-
В Красноярске открыли алюминиевый пешеходный мост между филармонией и музейным центром
Его предшественник был закрыт и демонтирован в 2015 году. Металлоемкость моста превысила 60 тысяч тонн, весь металл изготовлен в Красноярске.
-
Красноярский «Биг-Бен» дает концерт в честь своего юбилея
Башне с часами у здания мэрии Красноярска исполнилось 20 лет: 8 сентября 2001 года они начали отсчет времени. По этому поводу один из символов Красноярска дает концерт.
-
Красноярский Биг-Бен сыграл песню о труде
Часы на здании мэрии города в честь первомайского праздника сыграли мелодию «Марша монтажников» из кинофильма «Высота», больше известного по первой строке «Не кочегары мы, не плотники».