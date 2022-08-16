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В нацпарке «Столбы» закрыли проезд для частного транспорта

В нацпарке «Столбы» закрыли проезд для частного транспорта
Иллюстрация: vk.com/npkrasstolby

Проезд закрыт до кордона Лалетино. В администрации парка сообщили, что эта мера вынужденная, но временная.

#НОВОСТИ

Проезд закрыт с 12 августа 2022. 

Такое решение принято для обеспечения безопасности посетителей нацпарка и обеспечения беспрепятственного проезда служебного и спецтранспорта на территорию «Столбов».

«Дежурный пост на ул. Свердловской (стела национального парка) работает не только в выходные и праздничные дни, но и в будние, с 08:00 до 17:30», — отмечают специалисты национального парка.

Ранее DK.RU сообщал, что на «Столбах» открылось кафе «Кекс и крендель». Заведение находится на Восточном входе в беседке у визит-центра.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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