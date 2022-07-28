Уже в 2022 в Красноясрке появится Удачная лестница

В Красноярске в мкрн. Удачном уже в текущем году обещают сдать масштабную лестницу с подсветкой на склоне горы, наподобие Торгашинской.

Как рассказали DK.RU в Туристском информационном центре, лестница возьмет свое начало в районе остановки общественного транспорта «Живописная» и поднимется по склону до видовой площадки.

Сейчас красноярские хайкеры поднимаются по этому склону вверх по проложенной тропе. Для широкой публики такой вариант слишком трудозатратен из-за сыпучих грунтов.

В рамках продвижения Красноясрка в качестве туристического города Минтуризма края приняло решение построить участке лестничный подъем.

У всех красноярцев появиться дополнительная точка на маршруте «удивления гостей крайнего восточного миллионника».

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