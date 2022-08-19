«Мешают пешеходам»: на красноярских светофорах уберут таймеры. Губернатор против
Власти планируют убрать таймеры обратного отсчета на светофорах. Об этом рассказал первый заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.
Он заявил, что цифровое табло на светофорах лишь приводит к аварийности.
«Обратный отсчет убрали согласно статистике, которую провело управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. Для кого-то таймер был большим плюсом. Но где-то табло мешает пешеходам, которые ориентируются не на световой объект, а на табло обратного отсчёта. Иногда были очень конфликтные ситуации между транспортом и пешеходом. Люди не обращали внимание на сигналы светофора, а просто смотрели на цифры, которые говорят, что необходим переход. Но есть транспортные задержки, нужно обращать внимание на сигнал светофора», - отметил Ренат Даутханов.
Он также заявил, что на светофорах на магистральных улицах таймер обратного отсчета уже отключили. Ситуацию с аварийностью будут мониторить, если эффект от такого решения будет положительным, то таймер на светофорах будут убирать и на остальных дорогах.
Однако, по мнению губернатора края Александра Усса, данное решение может обернуться повышением рисков на красноярских улицах.
«И пешеходы, и водители города отмечают, что чувствуют себя увереннее на проезжей части, зная, сколько времени осталось до изменения сигнала светофора», — отметил глава региона.
В своём телеграм-канале губернатор сообщил, что уже дал поручение разобраться в ситуации и сохранить на красноярских светофорах удобные таймеры обратного отсчета.
Напомним, таймеры на некоторых светофорах начали отключать еще в 2019 году. Тогда первый вице-мэр города Владислав Логинова заявлял, что секундные цифры на табло являются неким «психологическим фактором» и только мешают водителям и пешеходам.
Ранее DK.RU сообщал, что на Октябрьском мосту изменили схему движения — это касается съездов на остров Татышев. Теперь крайняя левая полоса будет сужаться, и водители должны будут перестраиваться.
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