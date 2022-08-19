Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.08
60,75
61,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Мешают пешеходам»: на красноярских светофорах уберут таймеры. Губернатор против

«Мешают пешеходам»: на красноярских светофорах уберут таймеры. Губернатор против
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: WikimediaImages

Власти планируют убрать таймеры обратного отсчета на светофорах. Об этом рассказал первый заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.

#НОВОСТИ

Он заявил, что цифровое табло на светофорах лишь приводит к аварийности.

«Обратный отсчет убрали согласно статистике, которую провело управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. Для кого-то таймер был большим плюсом. Но где-то табло мешает пешеходам, которые ориентируются не на световой объект, а на табло обратного отсчёта. Иногда были очень конфликтные ситуации между транспортом и пешеходом. Люди не обращали внимание на сигналы светофора, а просто смотрели на цифры, которые говорят, что необходим переход. Но есть транспортные задержки, нужно обращать внимание на сигнал светофора», - отметил Ренат Даутханов.

Он также заявил, что на светофорах на магистральных улицах таймер обратного отсчета уже отключили. Ситуацию с аварийностью будут мониторить, если эффект от такого решения будет положительным, то таймер на светофорах будут убирать и на остальных дорогах.

Однако, по мнению губернатора края Александра Усса, данное решение может обернуться повышением рисков на красноярских улицах.

«И пешеходы, и водители города отмечают, что чувствуют себя увереннее на проезжей части, зная, сколько времени осталось до изменения сигнала светофора», — отметил глава региона.

В своём телеграм-канале губернатор сообщил, что уже дал поручение разобраться в ситуации и сохранить на красноярских светофорах удобные таймеры обратного отсчета.

Напомним, таймеры на некоторых светофорах начали отключать еще в 2019 году. Тогда первый вице-мэр города Владислав Логинова заявлял, что секундные цифры на табло являются неким «психологическим фактором» и только мешают водителям и пешеходам. 

Ранее DK.RU сообщал, что на Октябрьском мосту изменили схему движения — это касается съездов на остров Татышев. Теперь крайняя левая полоса будет сужаться, и водители должны будут перестраиваться.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Утонул вертолет бизнесмена Романа ГольдманаУтонул вертолет бизнесмена Романа Гольдмана
  • Без руля и ветрил: Департамент градостроительства Красноярска снова обезглавленБез руля и ветрил: Департамент градостроительства Красноярска снова обезглавлен
  • «Норникель» купил бассейн «Нептун» в Красноярске«Норникель» купил бассейн «Нептун» в Красноярске
  • Суд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ КрасноярскаСуд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ Красноярска
  • Хакер взломал бонусную систему Вellini и проел 0,2 млн рублейХакер взломал бонусную систему Вellini и проел 0,2 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.