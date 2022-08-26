Красноярск ожидает прохлада и дожди в последние выходные августа 2022

В субботу 27 августа Гидрометцентр предполагает днем +17оС, ночью +11 оС, облачно, возможен дождь.

В воскресенье 28 августа днем +13 оС, ночью +8 оС, облачно, кратковременный дождь, ветер слабый.

NordStar объявил распродажу на перелеты из Красноярска в пять городов РФ Под акцию попали и билеты на полеты между другими городами. Новости ДК Красноярск

Все больше фильмов и сериалов недоступны в РФ. «Кинопоиск» прояснил ситуацию Исчезновение популярных фильмов «Маска», «Властелин колец», «1+1» и сериалов «Друзья», «Теория большого взрыва», «Мисс Марпл» и многих других заметили еще в начале августа. Вернутся ли они к нам? Новости ДК Екатеринбург

Красноярцы недовольны отключением «Транспорта Красноярска». Возможно, дело не в сбоях Массовые сообщения с жалобами горожан на отключение популярного приложения для оплаты проезда «Транспорт Красноярска» опубликовал в своём телеграм-канале депутат Заксобрания края Илья Зайцев. Новости ДК Красноярск

Известного в Красноярске ресторатора Владимирова не выпустили заграницу Владимира Владимирова, ресторатора и экс-депутата Горсовета Красноярска задержали на таможне в аэропорту Домодедово. Новости ДК Красноярск