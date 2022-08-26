Красноярск ожидает прохлада и дожди в последние выходные августа 2022
Последние выходные августа в Красноярске будут холодными и дождливыми, — такой прогноз дают синоптики.
В субботу 27 августа Гидрометцентр предполагает днем +17оС, ночью +11 оС, облачно, возможен дождь.
В воскресенье 28 августа днем +13 оС, ночью +8 оС, облачно, кратковременный дождь, ветер слабый.
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