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Красноярск ожидает прохлада и дожди в последние выходные августа 2022

Красноярск ожидает прохлада и дожди в последние выходные августа 2022
Иллюстрация: volsklife.ru

Последние выходные августа в Красноярске будут холодными и дождливыми, — такой прогноз дают синоптики.

#НОВОСТИ

В субботу 27 августа Гидрометцентр предполагает днем +17оС, ночью +11 оС, облачно, возможен дождь.

В воскресенье 28 августа днем +13 оС, ночью +8 оС, облачно, кратковременный дождь, ветер слабый.

 

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Автор: Петр Савельев
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