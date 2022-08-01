В Красноярском аэропорту приостановили «Улетные экскурсии»
В красноярском аэропорту приостановили «Улетные экскурсии» из-за дополнительных мер безопасности, которые вводятся на объектах транспортной инфраструктуры.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, безопасность в гражданской авиации — основной принцип:
«Вместе с вами надеемся на скорейшее возобновление экскурсий и других публичных мероприятий в аэропорту Красноярск».
В аэропорту Красноярска DK.RU не пояснили, с чем связана необходимость усиления мер безопасности, также в пресс-службе воздушной гавани не смоли уточнить, до какого числа отменили экскурсии.
Напомним, экскурсии в воздушную гавань для всех желающих аэропорт запустил 1 июля.
Участники могли познакомиться с историей аэропорта и новым пассажирским терминалом, попасть в багажное отделение и понаблюдать за процессом обслуживания самолётов прямо на стоянке, а также проехаться по перрону и оказаться в самой близкой точке к взлётно-посадочной полосе.
Стоимость экскурсии составляла 1 200 рублей для взрослых и 600 рублей для детей до 14 лет.
Ранее DK.RU сообщал, что красноярский аэропорт стал лауреатом национальной авиапремии «Крылья России» в номинации «Российский аэропорт года — лидер пассажирских симпатий». Премия вручалась по итогам 2021.
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