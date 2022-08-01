Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.07
61,31
62,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском аэропорту приостановили «Улетные экскурсии»

В Красноярском аэропорту приостановили «Улетные экскурсии»
Иллюстрация: vk.com/kja.aero Власов Давид

В красноярском аэропорту приостановили «Улетные экскурсии» из-за дополнительных мер безопасности, которые вводятся на объектах транспортной инфраструктуры.

#НОВОСТИ

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, безопасность в гражданской авиации — основной принцип:

«Вместе с вами надеемся на скорейшее возобновление экскурсий и других публичных мероприятий в аэропорту Красноярск».

В аэропорту Красноярска DK.RU не пояснили, с чем связана необходимость усиления мер безопасности, также в пресс-службе воздушной гавани не смоли уточнить, до какого числа отменили экскурсии.

Напомним, экскурсии в воздушную гавань для всех желающих аэропорт запустил 1 июля.

Участники могли познакомиться с историей аэропорта и новым пассажирским терминалом, попасть в багажное отделение и понаблюдать за процессом обслуживания самолётов прямо на стоянке, а также проехаться по перрону и оказаться в самой близкой точке к взлётно-посадочной полосе.

Стоимость экскурсии составляла 1 200 рублей для взрослых и 600 рублей для детей до 14 лет.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярский аэропорт стал лауреатом национальной авиапремии «Крылья России» в номинации «Российский аэропорт года — лидер пассажирских симпатий». Премия вручалась по итогам 2021.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой постРуководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост
  • Нового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 годаНового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 года
  • Уже в 2022 в Красноясрке появится Удачная лестницаУже в 2022 в Красноясрке появится Удачная лестница
  • Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска?Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска?
  • Минздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августеМинздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.