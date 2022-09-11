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«Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска

«Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска
Иллюстрация: Телеграм

Отделение партии «Единая Россия» по Красноярскому краю определилось с кандидатурой на пост главы столицы региона.

#НОВОСТИ

В предстоящем финале конкурса на сессии Горсовета 13 сентября 2022 единороссы будут поддерживать протеже губернатора Красноярского края, — сообщает издание «Континент Сибирь».

Президиум регионального Политсовета «ЕР» рекомендовал своей фракции в Горсовете поддержать кандидатуру Владислава Логинова в качестве нового главы Красноярска.

В красноярском Горсовете у единороссов большинство. Альтернативные партии — КПРФ, ЛДПР, «Зеленые» и «Справедливая Россия…Патриоты…За правду», имеющие своих представителей в парламенте — на кресло мэра не претендуют.

Интрига состояла в том, что «ЕР» выдвинула на конкурс сразу двух членов своего Политсовета — Вадима Войцеховского, возглавляющего администрацию Центрального района Красноярска и Владислава Логинова, врио главы мегаполиса. После решения президиума политсовета «ЕР» интрига сошла на нет.

Напомним, что кандидаты на должность мэра в период 8…9 сентября 2022 презентовали программы развития Красноярска.

Финальный тур конкурса состоится на сессии Горсовета, где народные избранники выберут главу Красноярска. Очередное заседание Горсовета намечено на 13 сентября 2022.

 

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Автор: Петр Савельев
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