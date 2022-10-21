Оперштаб по вопросам безопасности в Красноярском крае соберется на следующей неделе

Его создали после объявления в регионе базового уровня готовности.

Первое совещание оперативного штаба Красноярского края по вопросам введения в регионе базового уровня готовности пройдет в понедельник 24 октября 2022, сообщает пресс-служба губернатора края.

Вчера в четырех регионах, недавно вошедших в состав РФ, по указу президента, объявлено военное положение. Помимо этого документ предполагает введение в остальных регионах России различных режимов готовности. В Красноярском крае объявлен базовый.

В рамках введения в крае базового уровня готовности, и был созван оперштаб. В него вошли чиновники правительства региона, депутаты Заксобрания, представители силовых ведомств и муниципальные власти.

Какой будет повестка первого заседания оперштаба, не сообщается.

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