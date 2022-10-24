Ремонтные работы на Свободном завершились

Теперь движение открыто по все полосам без ограничений.

На проспекте Свободный в Железнодорожном районе Красноярска закончили перестилать асфальт на участке от оста. «Космос» до перекрестка с ул. Ладо Кецховели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы здесь начались 7 октября 2022, после окончания ремонта ул. Маерчака. Причиной стала накатанная колейность, которая мешала движению.

Дорожники обещали закончить все до конца октября и уложились в оговоренные сроки. Осталось только нанести разметку — это планирует сделать на этой неделе.

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Остальные завершатся в ноябре.

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