В Красноярске открылась самая большая школа за Уралом

Она рассчитана на более чем полторы тысячи учащихся.

В красноярском микрорайне Бугач открылась новая школа на 1 550 мест — это самое большое учреждение среднего образования за Уралом. Ее номер 159.

В школе есть три спортзала, а также залы для занятий хореографией, аэробикой, лечебной физкультуры и т.п. На улице оборудованы футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения.

Также в новой школе предусмотрены пространства для самовыражения школьников, творчества и занятий групп продленного дня.

Строить школу № 159 начали два года назад. Контракт получила компания «Культбытстрой». Общая стоимость — 1,24 млрд рублей.

В целом за этот год в Красноярске открылась шесть новых школ. Еще четыре — на подходе.

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