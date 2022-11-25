Красноярск ожидает экстремальное похолодание на выходных до –30

Синоптики Гидрометцентра предсказывают резкое похолодание с превышением нормы для этого времени год.

Так в субботу 26 ноября 2022 днем –20°С, облачно, слабый снег. Ночью –30°С.

В ночь на воскресенье ночью похолодает до –32°С, днем –25°С, пасмурно, снегопад.

На дорогах гололедица.

На въезде в Красноярск установили динамическое информационное табло На проспекте Котельникова, на въезде со стороны аэропорта, установили информационное табло. Так водители смогут получать информацию о погоде и дорожной обстановке. В ближайшее время табло заработает Новости ДК Красноярск

В Красноярске на улицу Обороны вернут двухстороннее движение Речь идет об участке улицы Обороны от Республики до Брянской. С 30 ноября автомобилисты смогут проезжать там по одной полосе в каждом направлении. Новости ДК Красноярск

Легендарный Анатолий Карпов проведет в Красноярске сеанс одновременной игры В Красноярск 7 января приедет чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В январские каникулы он проведет для всех желающих сеанс одновременной игры Новости ДК Красноярск