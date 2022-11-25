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Красноярск ожидает экстремальное похолодание на выходных до –30

Красноярск ожидает экстремальное похолодание на выходных до –30
Иллюстрация: Вконтакте

Жителей и гостей столицы края ожидает суровый сибирский мороз в предстоящие выходные дни.

#НОВОСТИ

Синоптики Гидрометцентра предсказывают резкое похолодание с превышением нормы для этого времени год.

Так в субботу 26 ноября 2022 днем –20°С, облачно, слабый снег. Ночью –30°С.

В ночь на воскресенье ночью похолодает до –32°С, днем –25°С, пасмурно, снегопад.

На дорогах гололедица.

 

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Автор: Петр Савельев
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