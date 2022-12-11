Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35

В Красноярске состоялась XIII церемония вручения премии «Человек года» издания «Деловой квартал». Финальным аккордом мероприятия стал выбор главного человека года по версии «ДК-Красноярск».

В самой социальнозначимой номинации премии «Человек года» представлены предприниматели, которые системно и проектно занимаются добрыми делами.

В 2022 культурная номинация премии «Человек года» стала одной из наиболее объемных — как по лонг-, так и по шорт-листу. В числе претендентов – проекты, направленные на создание среды и сообществ.