Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
12…18 декабря столице региона синоптики обещают похолодание с потеплением к выходным дням, местами возможны «центры холода» до –35.
В понедельник 12 декабря днем –19°C, ночью −25°C.
Во вторник днем −11°C, пасмурно, слабый снег. Ночью −23°C.
В среду днем −15°C, облачно. Ночью −22°C.
В четверг днем −18°C, облачно. Ночью −23°C.
В пятницу днем −13°C, преимущественно облачно. Ночью −18°C.
Предупреждения!
foreca.com
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