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Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35

Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
Иллюстрация: permv.ru

12…18 декабря столице региона синоптики обещают похолодание с потеплением к выходным дням, местами возможны «центры холода» до –35.

#НОВОСТИ

В понедельник 12 декабря днем –19°C, ночью −25°C.

Во вторник днем −11°C, пасмурно, слабый снег. Ночью −23°C.

В среду днем −15°C, облачно. Ночью −22°C.

В четверг днем −18°C, облачно. Ночью −23°C.

В пятницу днем −13°C, преимущественно облачно. Ночью −18°C.

Предупреждения!

 
В центральных и южных районах края температура может падать местами до −35°C, на севере до −43°C. На дорогах сохраняется гололедица.
 
Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35 1
foreca.com

 

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Автор: Петр Савельев
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