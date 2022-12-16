Красноярск ожидает небольшое потепление на выходных
Следующая рабочая неделя начнется в Красноярске со снегопадов, которые будут идти несколько дней подряд.
По прогнозу Гидрометцентра на наступающих выходных и в начале следующей недели красноярцев ждет небольшая передышка между морозами, которая принесет с собой снегопады.
В субботу 17 декабря 2022 в Красноярске ожидается днем –12°C, облачно, без осадков. Ночью до −19°C.
В воскресенье днем −10°C, пасмурно. Ночью до −19°C.
На дорогах сохраняется гололедица.
foreca.com
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