Красноярск ожидает похолодание к Новому году до 26 градусов

В понедельник днем –5°C, пасмурно, слабый снег. Ночью –9°C.

Во вторник днем –5°C, облачно, слабый снег. Ночью –8°C.

В среду днем –5°C, облачно. Ночью –11°C.

В четверг днем –7°C, облачно, пасмурно, снегопад. Ночью –17°C.

В пятницу днем –17°C, переменная облачность. Ночью –26°C.

Еще два села в Казачинском и Новоселовском районе получили доступ в 4G-интернету В них живет около тысячи человек. Теперь они смогут звонить и пользоваться интернетом на скоростях 30-40 Мбит/с. Новости ДК Красноярск

В Красноярске в ЖК «Апрелевка» предлагают квартиры с хорошей выгодой для покупателей Специализированный застройщик «Мичуринский» в преддверии нового года запустил акцию на квартиры в Красноярске. Приобрести жилье на выгодных условиях можно в ЖК «Апрелевка». Новости ДК Красноярск

Пассажиропоток аэропорта Красноярск впервые достиг 3 млн Сегодня днем в аэропорту Красноярск встретили трехмиллионного пассажира. Это рекордная цифра пассажиропотока за все время работы воздушной гавани. Новости ДК Красноярск