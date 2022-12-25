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Красноярск ожидает похолодание к Новому году до 26 градусов

Праздничного салюта в этом сезоне не будет
Праздничного салюта в этом сезоне не будет. Иллюстрация: vkalendare.com

На последней неделе 2022 в Красноярске похолодает — в новогоднюю синоптики обещают понижение температуры под –30С.

#НОВОСТИ

В понедельник днем –5°C, пасмурно, слабый снег. Ночью –9°C.

Во вторник днем –5°C, облачно, слабый снег. Ночью –8°C.

В среду днем –5°C, облачно. Ночью –11°C.

В четверг днем –7°C, облачно, пасмурно, снегопад. Ночью –17°C.

В пятницу днем –17°C, переменная облачность. Ночью –26°C.

Красноярск ожидает похолодание к Новому году до 26 градусов 1
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Автор: Петр Савельев
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