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Анжела Рябова может стать руководителем новой сети дискаунтеров

Анжела Рябова может стать руководителем новой сети дискаунтеров
Иллюстрация: ГК «Красный Яр»

«Магнит» планирует создать новую сеть дискаунтеров. Ее концепцию разрабатывают с 2022, в первом квартале этого года она может быть утверждена.

#НОВОСТИ
«Магнит» планирует создать новую сеть дискаунтеров. Ее концепцию разрабатывают с 2022, в первом квартале этого года она может быть утверждена.  
 
Источники издания «КоммерсантЪ» утверждают, что руководителем новой сети должна стать Анжела Рябова. В конце прошлого года она заняла должность директора формата дискаунтер. Также источники издания говорят, что «Магнит» продолжает набирать команду в новый проект, в том числе среди менеджеров основных конкурентов и региональных сетей. 
 
В «Магните» говорят, что считают дискаунтеры одним из перспективных форматов и будут наращивать присутствие в сегменте.
 
Анжела Рябова была генеральным директором ГК «Красный Яр» с 2018. В середине октября стало известно, что она уходит с этого поста.
 
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Автор: Петр Савельев
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