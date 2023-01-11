Анжела Рябова может стать руководителем новой сети дискаунтеров

«Магнит» планирует создать новую сеть дискаунтеров. Ее концепцию разрабатывают с 2022, в первом квартале этого года она может быть утверждена.

«Магнит» планирует создать новую сеть дискаунтеров. Ее концепцию разрабатывают с 2022, в первом квартале этого года она может быть утверждена.

КоммерсантЪ » утверждают, что руководителем новой сети должна стать Источники издания «» утверждают, что руководителем новой сети должна стать Анжела Рябова . В конце прошлого года она заняла должность директора формата дискаунтер. Также источники издания говорят, что «Магнит» продолжает набирать команду в новый проект, в том числе среди менеджеров основных конкурентов и региональных сетей.

В «Магните» говорят, что считают дискаунтеры одним из перспективных форматов и будут наращивать присутствие в сегменте.

Анжела Рябова была генеральным директором ГК «Красный Яр» с 2018. В середине октября стало известно, что она уходит с этого поста.

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