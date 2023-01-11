Анжела Рябова может стать руководителем новой сети дискаунтеров
«Магнит» планирует создать новую сеть дискаунтеров. Ее концепцию разрабатывают с 2022, в первом квартале этого года она может быть утверждена.
2022 стал вызовом для всех предпринимателей, в ритейле тоже. Прежде всего это быстрые изменения в цепочке производства многих товаров, например дефицит упаковки.
«Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?
X5 Retail Group завершила оформление стратегического партнёрства с группами компаний «Красный Яр» (Красноярск) и «Слата» (Иркутск). К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах этих ретейлеров.
ФАС одобрила покупку X5 Retail Group 70% доли сети «Красный Яр»
Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайства Х5 Retail Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих ООО «Маяк» (супермаркетов «Слата») и «Смарт» (гастрономы «Красный Яр»).