Банк «Левобережный» отметил свое 32-летие

Сейчас банк работает в пяти регионах Сибири. Ему доверяют более 17 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

17 января 2023 банк «Левобережный» отпраздновал свой 32 день рождения. Его история началась в 1991 в Новосибирске.

Сейчас «Левобережный» охватывает пять регионов Сибирского федерального округа: Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области, Красноярский и Алтайский края. Среди его клиентов более 400 тыс. жителей этих территорий и свыше 17 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

По многим показателям «Левобережный» входит в топ-100 банков России. Так, в 2022 он вновь был признан одним из самых надежных банков РФ по версии Forbes, заняв 57 место рейтинга. Авторитетное агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне «ruA-» с прогнозом «Стабильный».

Помимо этого «Левобережный» уже несколько лет сохраняет лидерство по объему выдачи кредитов и банковских гарантий компаниям МСБ под поручительство Гарантийного фонда НСО. Банк России включил «Левобережный» в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП. Банк стал лауреатом конкурсов «За успешное развитие бизнеса в Сибири-2021», «Финансист года» и «Новосибирская марка». Президент банка Надежда Иващенко заняла 9-е место во Всероссийской национальной премии финансистов «Репутация-2022».

Наш банк постоянно развивается, но философия и миссия остаются неизменными — мы заботимся о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири. Мы остаемся банком с человеческим лицом и хотим выразить слова искренней благодарности и признательности нашим клиентам и партнерам. Ваше доверие, взаимопонимание и постоянство — самый главный актив, позволяющий нам расти и с оптимизмом смотреть в будущее», — говорит генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

В 2022 «Левобережный» запустил процедуру ребрендинга, обновив логотип и айдентику. Новый логотип наследует общую форму и смыслы предыдущего. Фирменный знак передает образ паруса, стремящегося вперед, а переплетение треугольников демонстрирует партнерский подход банка к своим клиентам. Переход на новый логотип продлится в течение 3 лет.

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