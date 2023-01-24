Красноярский край перевыполнил план по доходам бюджета на 20%

Расходная часть также оказалась ощутимо больше плановой на старте года, но меньше, чем ожидалось к его концу.

По итогу 2022 доходы бюджета Красноярского края составили 372,4 млрд рублей, а расходы — 376,2 млрд рублей. Об этом на заседание президиума правительства региона рассказал его министр финансов Владимир Бахарь.

По его словам, почти пятая часть расходов краевого бюджета пошла на выполнение социальных обязательств перед населением, 130 млрд получили муниципальные образования на свои нужды, а еще 70 млрд поступило в так называемый бюджет развития края. Также на 12,7 млрд рублей снизился госдолг региона.

Главным финансовым результатом 2022 стало устойчивое исполнение краевого и местных бюджетов, сохранение их сбалансированности в новых условиях. Сегодня мы уже приступили к исполнению бюджета 2023. Вместе с тем, с учетом сохраняющейся неопределенности и низких цен на нефть, мы должны проводить очень взвешенную бюджетную политику», — сказал Владимир Бахарь.

Добавим, что в начале 2022 доходы бюджета Красноярского края были утверждены на уровне 310 млрд рублей, а его расходы — 329,7 млрд. Таким образом план по поступлениям был перевыполнен на 20%, а тратам — на 14,1%. Правда, с учетом весенней и осенней корректировок, доходы должны были составить 359,4 млрд рублей, а расходы — 388,2 млрд рублей.

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