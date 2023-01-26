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Депутат Госдумы Александр Дроздов встретится с красноярскими предпринимателями

Депутат Госдумы Александр Дроздов встретится с красноярскими предпринимателями
Иллюстрация: Миллиард

В Красноярске в понедельник, 30 января, пройдет рабочая встреча клуба «Миллиард». Ее участником станет Александр Дроздов, депутат Госдумы, заместитель председателя по промышленности и торговле.

#НОВОСТИ
Встречи в закрытом клубе для предпринимателей проводят каждую неделю. На них присутствуют влиятельные люди, являющиеся неотъемлемой частью регионального бизнеса, принимающие непосредственное участие в формировании векторов его развития, общественные и политические деятели, диалог с которыми позволяет упростить взаимодействие между властью и бизнесом, а также видеть макроэкономические процессы и приоритеты развития региона в целом, обладая большим объемом данных для принятия управленческих решений. Например, в конце 2022 с предпринимателями в стенах закрытого клуба встречалась Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития края.
 
Клуб «Миллиард» объединяет сотни умов, десятки компаний-лидеров в своих сферах не только по Красноярскому краю, но и по РФ, предпринимателей более чем из 30 различных сфер бизнеса, более 3000 лет бесценного предпринимательского опыта, сотни кейсов, тысячи идей, некоторые из которых реализуются в стенах клуба, в коллаборации резидентов. Клуб — это персональный круг поддержки из выдающихся предпринимателей края для принятия лучших решений и достижения самых сложных целей в бизнесе. Общение с такими людьми меняет не только пределы возможного в собственной голове, но и способы, и скорость действий. Меняет масштаб целей и взгляд на мир.  
 
На видео рабочая встреча клуба 23 января:  
 
 
Согласовать пригласительный на рабочую встречу 30 января можно на сайте клуба.
 
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Несколько тысяч предпринимателей Красноярского края, включая владельцев среднего и крупного бизнеса и резидентов клуба «Миллиард», вступили в чат в Telegram.

Закрытый деловой клуб «Миллиард» вышел на сцену премии «Человек года».

В Красноярске на круглом столе обсудят сотрудничество банков и предпринимателей

В Красноярске клуб «Миллиард» совместно с советником клуба Натальей Потаповой, вице-президентом банка «Открытие», проведёт круглый стол. Он будет посвящен сотрудничеству банковских структур и бизнеса.

 

Автор: Петр Савельев
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