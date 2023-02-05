Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
70,38
76,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе

«Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе
Иллюстрация: gamerwall.pro

По данным синоптиков, к середине недели воздух в Красноярске прогреется.

#НОВОСТИ

В понедельник 6 февраля 2023 ночью –23°C, днем –14°C, частичная облачность.

Во вторник ночью –24°C, однако днем будет уже днем –6°C.

В среду ночью –14°C, днем так же –6°C, возможен слабый снег.

В четверг ночью –24°C, днем –13°C, облачно.

В пятницу ночью –27°C, днем –14°C, частичная облачность.

gamerwall.pro

Читайте также

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Арестован вице-руководитель отдела собственной безопасности МВД по краюАрестован вице-руководитель отдела собственной безопасности МВД по краю
  • Ольга Грималюк закрыла два заведения в КрасноярскеОльга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске
  • Задержан главный спортивный чиновник КрасноярскаЗадержан главный спортивный чиновник Красноярска
  • Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метроПремьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро
  • В «Южном берегу» должны построить школу и детский садВ «Южном берегу» должны построить школу и детский сад
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.