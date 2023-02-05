«Достать чернил»: Красноярск ожидает штиль и потепление на новой неделе

В понедельник 6 февраля 2023 ночью –23°C, днем –14°C, частичная облачность.

Во вторник ночью –24°C, однако днем будет уже днем –6°C.

В среду ночью –14°C, днем так же –6°C, возможен слабый снег.

В четверг ночью –24°C, днем –13°C, облачно.

В пятницу ночью –27°C, днем –14°C, частичная облачность.

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