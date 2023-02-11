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Открыт новый набор в Школу больничного клоуна в Красноярске

Открыт новый набор в Школу больничного клоуна в Красноярске
Иллюстрация: Дом в горошек - Больничная Клоунада

В Красноярска начался очередной набор в школу больничных клоунов — это проект больничной клоунады «Дом в горошек» благотворительного фонда «Добро24.ру».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В нынешнем 2023, по словам организаторов, школа будет музыкальной — она объединит больничную клоунаду и музыкальную терапию, поскольку именно метод общения с пациентами помогает максимально мягко установить контакт, а для детей это единственный способ коммуникаций с клоунами.

В школе ждут неравнодушных, эмпатичных и открытых к общению красноярцев 28+ лет, которые умеют играть на таких музыкальных инструментах, как гитара, укулеле, флейта, джембе и пр.

Музыкальное образование приветствуется.

Организаторы отмечают, что у будущих клоунов должна быть возможность выходить в больницы в будние дни.

Чтобы попасть в команду больничных клоунов «Дома в горошек» нужно заполнить анкету и после пройти собеседование. Обучение пройдет 4 и 5 марта 2023.

Напомним, что больничные клоуны проекта «Дома в горошек» уже 5 лет скрашивают жизнь больных детей в медицинских учреждениях города.

 

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Автор: Петр Савельев
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