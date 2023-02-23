Режим «черного неба» объявили в Красноярске до 24 февраля
В Минусинске, Абакане и Черногорске НМУ продлены до 25 февраля.
С 16 часов 22 февраля в Красноярске снова объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным Среднесибирского УГМС, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха будет наблюдаться до 19 часов 24 февраля.
Режим «черного неба» введен также в Минусинске, Абакане и Черногорске. Предполагается, что там он продержится дольше, чем в краевом центре — до 07 часов 25 февраля.
В министерстве экологии и рационального природопользования региона сообщили, что инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы. На территории Красноярска оперативная группа работает круглосуточно: специалисты совместно с передвижной эколабораторией проверяют улицы и предприятия города на источники загрязнения. Аналогичные мероприятия проводятся в Минусинске.
До 22 февраля режим «черного неба» объявляли меньше недели назад — с 15 по 17 февраля.
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