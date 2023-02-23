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Режим «черного неба» объявили в Красноярске до 24 февраля

photoangel
photoangel. Иллюстрация: freepik.com

В Минусинске, Абакане и Черногорске НМУ продлены до 25 февраля.

#НОВОСТИ

С 16 часов 22 февраля в Красноярске снова объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным Среднесибирского УГМС, повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха будет наблюдаться до 19 часов 24 февраля.

Режим «черного неба» введен также в Минусинске, Абакане и Черногорске. Предполагается, что там он продержится дольше, чем в краевом центре — до 07 часов 25 февраля.

В министерстве экологии и рационального природопользования региона сообщили, что инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы. На территории Красноярска оперативная группа работает круглосуточно: специалисты совместно с передвижной эколабораторией проверяют улицы и предприятия города на источники загрязнения. Аналогичные мероприятия проводятся в Минусинске.

До 22 февраля режим «черного неба» объявляли меньше недели назад — с 15 по 17 февраля.

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Автор: Петр Савельев
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