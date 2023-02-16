Режим «черного неба» объявили на территории Красноярского края до 17 февраля

НМУ первой степени опасности зафиксировали в Красноярске и еще четырех городах региона.

С 19 часов 15 февраля в Красноярском крае ввели режим неблагоприятных метеорологических условий: по информации Среднесибирского УГМС, «черное небо» останется до 3 часов 17 февраля. НМУ первой степени опасности объявлены на территории Красноярска, Назарово, Ачинска, Минусинска, Абакана и Черногорска.

В Красноярске повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался уже 14 февраля. Как следует из данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, больше всего вредных веществ сконцентрировалось в Советском районе.

Отметим, 15 февраля региональное министерство экологии и рационального природопользования заявило о снижении объема выбросов на 10,8%, что в пересчете составило 13,7 тыс. тонн. Такое снижение нагрузки на атмосферный воздух зафиксировали в сравнении с 2017.

При этом до 2026 года Красноярск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», на реализацию которого выделено 59,4 млрд рублей.

На 12 февраля содержание пыли РМ2,5 (мелкодисперсные взвешенные частицы) в атмосфере Красноярска было превышено в три раза.

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