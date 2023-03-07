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Прямые перелеты из Красноярска в Баку запустят в апреле

«ИрАэро»
«ИрАэро». Иллюстрация: vk.com

Рейсы длительностью пять часов откроет авиакомпания «ИрАэро».

#НОВОСТИ

Со 2 апреля из Красноярска откроются прямые авиаперелеты в Баку: их будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро» (IRAERO AIRLINES). О предстоящих рейсах в столицу Азербайджана сообщили в пресс-службе международного аэропорта Красноярска.

Вылеты заявлены как регулярные: прямой авиамаршрут в Баку будет доступен каждое воскресенье в 18:00 (по местному времени). Перелет займет 4 часа 50 минут, стоимость билетов на 7 марта составляет 21 920 рублей и 26 750 рублей в зависимости от тарифа. На данный момент рейсы будут выполняться на Sukhoi Superjet 100.

Напомним, с января 2023 из Красноярска открыты прямые рейсы в Челябинск — их осуществляет авиакомпания Red Wings.

Еще в декабре 2022 стало известно о запуске прямых перелетов из Красноярска в Омск.

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При этом резкий рост цен, обусловленный прежде всего дорогими авиаперелетами, не так сильно отпугивает клиентов: количество забронированных туров за год выросло на 56%.

Utair с ноября будет чаще летать из Красноярска в Омск

Авиакомпания Utair начнет летать новому расписанию из Красноярска в Омск и Братск. В Омск можно будет улететь до трех раз в неделю.

«Россия» открывает рейсы из Красноярска в еще три города Средней Азии

Авиакомпания с середины июля начнет регулярно летать в Казахстан и Узбекистан.

Автор: Ирина Апуник
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