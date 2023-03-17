Первый 5-звездочный отель открылся в Белокурихе

Отель премиум-класса «На камушках» начал работу в конце меньше месяца назад.

Первый и на данный момент единственный в Белокурихе пятизвездочный отель «На камушках» открыл двери 27 февраля 2023. Для бронирования доступны несколько типов номеров: одноместный и двухместный стандарт, двухместный комфорт и люкс. Кроме непосредственного размещения в комнатах с шумоизоляцией, гостям отеля доступны SPA-зона, тренажерный зал и бассейн с джакузи — доступ к ним свободен для каждого гостя.

Создатели подчеркивают: «На камушках» функционирует в формате, при котором там могут разместиться только те, кому больше 14 лет.

«Концепция отеля „adults only“ — не только современный международный тренд в сфере гостиничного бизнеса, но и особенная атмосфера безмятежного отдыха без суеты и шума», — говорится на сайте отеля.

Одна из особенностей, которая доступна гостям «На камушках»: панорамные виды на горные и речные пейзажи Алтая, которые открываются как из номеров, так и с рассчитанных на 10 и 70 человек террас.

Владельцы позиционируют отель как место, «в котором есть все для статусного отдыха и максимального расслабления».

В феврале первый пятизвездочный отель появился и в Красноярске: Solomin Hotel возвели в доме-памятнике, который фактически не изменил своему историческому назначению — жилым зданием он был и раньше.

До конца 2023 в интерьер history-отеля будут вноситься финальные штрихи, но его двери уже открыты для гостей. О том, чем отель «Соломин» может удивить красноярцев, «Деловой квартал» рассказывал здесь.

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