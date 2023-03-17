Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
75,74
80,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первый 5-звездочный отель открылся в Белокурихе

Первый 5-звездочный отель открылся в Белокурихе
Иллюстрация: vk.com

Отель премиум-класса «На камушках» начал работу в конце меньше месяца назад.

#НОВОСТИ

Первый и на данный момент единственный в Белокурихе пятизвездочный отель «На камушках» открыл двери 27 февраля 2023. Для бронирования доступны несколько типов номеров: одноместный и двухместный стандарт, двухместный комфорт и люкс. Кроме непосредственного размещения в комнатах с шумоизоляцией, гостям отеля доступны SPA-зона, тренажерный зал и бассейн с джакузи — доступ к ним свободен для каждого гостя.

Первый 5-звездочный отель открылся в Белокурихе 1

Создатели подчеркивают: «На камушках» функционирует в формате, при котором там могут разместиться только те, кому больше 14 лет.

«Концепция отеля „adults only“ — не только современный международный тренд в сфере гостиничного бизнеса, но и особенная атмосфера безмятежного отдыха без суеты и шума», — говорится на сайте отеля.

Одна из особенностей, которая доступна гостям «На камушках»: панорамные виды на горные и речные пейзажи Алтая, которые открываются как из номеров, так и с рассчитанных на 10 и 70 человек террас.

Владельцы позиционируют отель как место, «в котором есть все для статусного отдыха и максимального расслабления».

Первый 5-звездочный отель открылся в Белокурихе 2

В феврале первый пятизвездочный отель появился и в Красноярске: Solomin Hotel возвели в доме-памятнике, который фактически не изменил своему историческому назначению — жилым зданием он был и раньше.

До конца 2023 в интерьер history-отеля будут вноситься финальные штрихи, но его двери уже открыты для гостей. О том, чем отель «Соломин» может удивить красноярцев, «Деловой квартал» рассказывал здесь.

Читайте по теме:

Отель Hilton Garden Inn Krasnoyarsk презентовал новую программу лояльности

В отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk прошла презентация новых возможностей программы лояльности Hilton Honors. Ей пользуются более 146 млн человек по всему миру.

«Поездки по России — это офигительно комфортно. Куда комфортнее дикой (sic!) Европы»

«Во-первых, это близко, во-вторых, все можно купить на месте, и не супердорого, в-третьих, везде приличный вайфай, а главное: вокруг русские люди, которые тебя всегда поймут на уровне вибраций».

«Franch Region»: welcome to Красноярск!

20 сентября. Красноярск — крупнейший деловой, промышленный и культурный центр Восточной Сибири. Площадка отеля «Hilton Gardenn Inn».

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEatСнова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat
  • Александр Розенбаум дал концерт в одной из колоний КрасноярскаАлександр Розенбаум дал концерт в одной из колоний Красноярска
  • Компаниям Красноярского края не хватает кадровКомпаниям Красноярского края не хватает кадров
  • Следователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия ЧерноусоваСледователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия Черноусова
  • Ольгу Загитову утвердили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском краеОльгу Загитову утвердили на пост бизнес-омбудсмена в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.