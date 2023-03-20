В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства края подвел итоги аукциона по поиску подрядчика для завершения строительства дома на улице Баумана.
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Главными темами стало комплексное развитие территорий, возможности цифровизации строительства, переход на новый метод ценообразования и темпы строительства в Красноярского края.
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В Красноярске выставили на торги территорию рынков «Южный» и «Луч»
Администрация Красноярска объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии двух территорий по улице Шахтеров. Речь идет об участках, где находятся рынки «Южный» и «Луч».
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Больше 185 млн потратят на завершение долгостроя на ул. Баумана
Работы должны быть завершены до конца 2023.
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В Красноярске изымают землю и дома под новое строительство в Николаевке
Заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников подписал распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в микрорайоне Николаевка.