В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства края подвел итоги аукциона по поиску подрядчика для завершения строительства дома на улице Баумана.

Торги были объявлены в феврале. Начальная цена контракта 185,8 миллиона рублей. Судя по итоговому протоколу, на аукцион заявились две компании — «Сэм и К» и «Красафальстрой». В итоге члены конкурсной комиссии проголосовали за «Сэм и К». С этой компанией и предложено заключить контракт.

Сумма, за которую компания готова достроить проблемный дом, в документах не сообщается.

Как сообщалось ранее, здание готово на 80%. Квартиры на Баумана, 6 ожидают 62 участника договора долевого строительства. Дом должны достроить до конца 2023.

Компания «Сэм и К» была зарегистрирована в 2013 году. Ее руководитель Самвел Багирян.

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