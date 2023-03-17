XI Архитектурно-строительный форум Сибири открылся в Красноярске 17 марта

Главными темами стало комплексное развитие территорий, возможности цифровизации строительства, переход на новый метод ценообразования и темпы строительства в Красноярского края.

17 марта в Красноярске стартовал Архитектурно-строительный форум Сибири: в 2023 он проходит в 11-й раз.

Михаил Рабушко, министр строительства Красноярского края, и Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, проверили текущее состояние нескольких красноярских объектов, строительство которых ведется по нацпроектам «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда». По мнению Константина Михайлика, в Красноярском крае их реализация находится на очень высоком уровне.

Максим Говорушкин, заместитель министра строительства края, объяснил, как в регионе осуществляется цифровизация архитектурно-строительной отрасли: с его слов, на данный момент все муниципальные образования в регионе подключены к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Ресурс интегрирован с Госуслугами, через которые сейчас предоставляются 22 государственные услуги строительства.

Во время совещания по переходу на ресурсно-индексный метод ценообразования спикеры обсудили, как в таком взаимодействии в одинаковой степени соблюсти интересы как заказчиков, так и подрядчиков, обеспечив прозрачность рентабельности возводящихся объектов и адекватности их стоимости. Как пояснил Михаила Рабушко, в Красноярском крае действуют 13 ценовых зон, восемь из которых — в труднодоступных местах: для перехода на ресурсно-индексный метод необходимо собрать информацию о ценах на строительные ресурсы в каждой из них.

Сергей Музыченко, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, отметил, что такой метод определения сметной стоимости строительства используют уже в семи регионах страны. По прогнозам ведомства, с апреля по июнь 2023 на него должны перейти еще в десяти субъектах России.

Для иллюстрации обсуждения комплексного развития территорий привели ряд улиц: Семафорная — Вавилова и Копылова — Пушкина — Бограда — Либкнехта — Ленина в Красноярске.

Застройщики подчеркнули, что при реализации строительства объектов одна из главных задач — деликатный подход, который позволит сохранить атмосферу районов.

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