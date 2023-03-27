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Красноярский ипподром хотят реконструировать

Красноярский ипподром хотят реконструировать
Иллюстрация: Красноярский ипподром / vk.com

В паблике красноярского ипподрома появился проект реконструкции сооружения на улице Соревнования.

#НОВОСТИ
Мы инициативно подготовили эскизный проект, который разработан совместно с Сибирским федеральным университетом. Несущие конструкции капитальных строений ипподрома находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили представители ипподрома.
По проекту там запланировали провести реконструкцию всех существующих объектов, кроме того, построить ветеринарную клинику для лошадей, крытый манеж для конно-спортивной школы и центр иппотерапии.
 
Красноярский ипподром хотят реконструировать 1
 
Представители ипподрома предлагают решить вопрос с передачей его в краевую собственность и затем реконструировать.  
Сделав его показательным спортивным и культурно - досуговым местом в Сибирском федеральном округе, что положительно скажется на имидже краевой власти и будет поддержано населением города и края», — отмечают в социальных сетях ипподрома.
 
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Автор: Петр Савельев
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