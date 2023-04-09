Дирижер Федор Леднев раскроет тайны дирижерской профессии в Красноярске
Федор Леднев, дирижер, проведет в Красноярске 13 апреля 2023 творческую встречу с поклонниками искусства.
Федор Леднев, дирижер и лауреат премии «Золотая Маска», раскроет тайны своей редкой профессии.
Г-н Леднев станет вторым гостем лектория «Творческий инстинкт» с Ярославом Тимофеевым.
Встреча состоится в Малом зале СГИИ им. Д. Хворостовского в 14:30.
Я очень люблю исполнять произведения, которые никогда не игрались», — говорит Федор Леднев.
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