Дирижер Федор Леднев раскроет тайны дирижерской профессии в Красноярске

Федор Леднев, дирижер и лауреат премии «Золотая Маска», раскроет тайны своей редкой профессии.

Г-н Леднев станет вторым гостем лектория «Творческий инстинкт» с Ярославом Тимофеевым.

Встреча состоится в Малом зале СГИИ им. Д. Хворостовского в 14:30.

Я очень люблю исполнять произведения, которые никогда не игрались», — говорит Федор Леднев.

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