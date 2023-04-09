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Дирижер Федор Леднев раскроет тайны дирижерской профессии в Красноярске

Федор Леднев, дирижер и лауреат премии «Золотая Маска»
Федор Леднев, дирижер и лауреат премии «Золотая Маска». Иллюстрация: пресс-служба СГИИ им. Д. Хворостовского

Федор Леднев, дирижер, проведет в Красноярске 13 апреля 2023 творческую встречу с поклонниками искусства.

#НОВОСТИ

Федор Леднев, дирижер и лауреат премии «Золотая Маска», раскроет тайны своей редкой профессии.

Г-н Леднев станет вторым гостем лектория «Творческий инстинкт» с Ярославом Тимофеевым.

Встреча состоится в Малом зале СГИИ им. Д. Хворостовского в 14:30.

Я очень люблю исполнять произведения, которые никогда не игрались», — говорит Федор Леднев.

 

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Автор: Петр Савельев
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