«Лизинговая компания «Дельта» выступила партнером национальной премии «Умный город»

Премию вручали за достижения в цифровизации городов. Мероприятие собрало в Красноярске более 500 гостей из разных регионов РФ.

Официальным партнером Национальной премии в области цифровизации городского хозяйства «Умный город» стал «Лизинговая компания «Дельта».

С каждым годом в нашей жизни становится все больше и больше цифровых аспектов. Когда мы узнали, что в Красноярске будет проходить мероприятие, посвященное цифровизации городов, то решили стать партнерами, потому, что идем в ногу с современными технологиями, которые делают жизнь лучше, эффективнее, дешевле», — говорит директор компании Василий Герман.

Он также отметил, что «Лизинговая компания «Дельта» активно участвует в поставках современной цифровой техники для муниципалитетов, а также ИТ-оборудования для компаний.

Таким образом, мы вносим свой вклад в глобальный процесс освоения цифровых технологий, а значит и в наше общее будущее», — сказал Герман.

Премия «Умный город» в этом году вручалась впервые. На нее было номинировано более 200 проектов из 51 региона РФ. Они были представлены в 29 номинациях. Красноярск взял призовые места в шести из них.

Конкурс является инструментом поддержки внедрения цифровых решений не только в городской среде, но и в сельских поселениях. Подобные шаги дают возможность даже небольшим поселениям формировать базовые сервисы и механизмы для повышения эффективности работы», — отметил в своем приветственном слове заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что крайне важно, чтобы премия стала не только площадкой для определения лучших представителей профессионального сообщества, но и территорией для обмена опытом.

Добавим, что Национальная премия «Умный город» является своеобразным итогом одноименного ведомственного проекта, направленного на цифровизацию городского хозяйства. Он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» с 2018.

Для справки: Лизинговая компания «Дельта» была основана 18 лет назад. Она специализируется на лизинге широкого спектра имущества: от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования и недвижимости. География работы компании охватывает Сибирь и Дальний Восток.

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