Два десятка павильонов снесли в Красноярске в апреле 2023
В разных районах Красноярска в течение апреля 2023 было принудительно демонтировано 20 павильонов за незаконную продажу алкогольной продукции.
Владислав Логинов, мэр города, поручил главам районов и службе городовых усилить работу по борьбе с нарушителями. В итоге в течении апреля:
- 11 павильонов снесено в Ленинском районе на ул.: Шевченко, Амурской и Львовской.
- 7 павильонов — в Советском районе.
- 2 — в Кировском районе.
Кроме того, за незаконную продажу алкогольной продукцией предпринимателям грозит штраф 200…300 тыс. рублей.
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