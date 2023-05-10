К согласованию перевозки угля по Енисею могут привлечь красноярцев и лесосибирцев

В правительстве РФ подтвердили планы по организации енисейского угольного пути в Азию.

Вопрос организации перевозки угля в страны Юго-Восточной Азии по Енисею с использованием портов Красноярска и Лесосибирска могут вынести на общественные слушания. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ в ответ на обращение к ним Красноярской региональной общественной организации «Экологически чистый и свободный от коррупции край».

Министерство природных ресурсов РФ, понимая всю критичность экологической обстановки в Красноярске и Лесосибирске, пишет, что считает важным и обязательным согласовать с населением через процедуру общественных слушаний эту угольную инициативу», — прокомментировал ответ ведомства председатель организации Павел Гудовский.

Напомним, что о планах федеральных властей перевозить кемеровский уголь в страны ЮВА по Енисею и далее по Севморпути стало известно в феврале 2023. Грузить его на корабли собираются в Красноярском и Лесосибирском портах. Меж тем, как говорят в Енисейском речном пароходстве, которому эти порты и принадлежат, свободных мощностей для этого у них нет.

Также известно, что реализацию проекта планируют поручить некой московской компании «РечТрансЛогистик», принадлежащей двум красноярцам. Первая — пробная — партия должна составить порядка 30 000 тонн. Других деталей на сегодня незвестно. К тому же, в Минприроды РФ Гудовскому заявили, что никакой официальной информации об этой «угольной инициативе» ни они, ни их краевые коллеги не получали.

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