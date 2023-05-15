Пострадавшим от африканской чумы фермерам компенсируют 40 млн рублей

В министерстве сельского хозяйства и торговли региона сообщают о выплатах, которые получат граждане, пострадавшие из-за африканской чумы свиней.

Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства края рассказал, что вспышка АЧС, случившаяся весной 2023, затронула южные территории региона. Совместными усилиями многих ведомств распространение заболевания удалось преодолеть.

По утвержденным методикам действий при АЧС все поголовье изымается у личных подсобных и фермерских хозяйств, также уничтожается и мясная продукция.

Все необходимые меры были приняты Ветслужбой, Россельхознадзором, администрациями Минусинского, Каратузского и Курагинского районов.

Граждане, пострадавшие в результате АЧС, не нарушали законы и стали заложниками ситуации. Они не смогли пополнить семейный бюджет, вырастив поголовье. Поэтому с начала первых случаев АЧС было принято решение рассмотреть вопрос о компенсации из резервного фонда края ущерба добропорядочным гражданам, которые потеряли поголовье или продукцию», — отметил г-н Походин.

Ущерб будет возмещаться в заявительном порядке, размер ущерба устанавливается по актам изъятия.

На данный момент финансовый ресурс для выплат подсчитан, постановление правительства края о компенсации подписано.

Первыми компенсацию на сумму 3 млн рублей получат 46 граждан, проживающих в с. Малая Минуса. К концу недели выйдет постановление и по остальным пострадавшим.

Всего будет выплачено около 40 млн рублей.

Владимир Винтуляк, замруководителя службы по ветеринарному надзору края, подчеркивает, что стоимость цены за живой вес и кг мяса (продукции) установлена по рыночной методике расчета — за килограмм живого веса компенсация составит 220 рублей, за килограмм мясной продукции — 239 рублей.

Средства будут перечислены на счет Ветнадзора края, а затем переведены на счета граждан.

После проведения карантинных мероприятий в районах остаются ограничения, ведется наблюдение за поголовьем свиней и забор сыворотки крови животных для анализа. Поэтому всем владельцам хозяйств нужно быть внимательными, соблюдать правила, чтобы не допустить возникновения АЧС.

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