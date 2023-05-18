Тепло в домах красноярцев отключат на этой неделе
Основанием для решения об окончании отопительного сезона стали долгосрочный прогнозы синоптиков.
Отопительный сезон 2022.. 2023 в Красноярске закончится 19 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Владислав Логинов.
Подписал соответствующее распоряжение. В последние дни параметры системы отопления уже снижены до минимума. Подачу тепла в дома и социальные объекты прекратим с 8:00 пятницы», — написал мэр.
Также он пояснил, что решение принято на основании долгосрочного прогноза погоды.
Параллельно с окончанием отопительного сезона стартуют гидравлические испытания тепловых сетей. Как рассказали в СГК, начнутся они с ТЭЦ-1, в связи с чем в Ленинском, Кировском, части Свердловского района и части Советского района будет отключена горячая вода. В означенные дома она вернется 28 мая.
В конце прошлой недели появилась информация, что отопление в Красноярске отключат 15 мая. Но тогда энергетики опровергли это сообщение.
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