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В Тыве 12 тыс. домов переведут на альтернативное отопление

В Тыве 12 тыс. домов переведут на альтернативное отопление
Иллюстрация: smartik.ru

Власти Республики Тыва намерены к 2030 перевести 12 тыс. домов на альтернативные источники отопления.

#НОВОСТИ

Процесс перевода домов с отопления углем будет реализована в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов — электроотопление, газификация, централизованное теплоснабжение. Также есть вариант использования специального бездымного топлива, которое прошло обработку», — цитирует Ъ слова Эдуарда Куулара, и.о. министра топлива и энергетики Тывы.

В данный момент власти Тывы готовят документы с обоснованием затрат на перевод источников энергии.

После этого будет видно, какова будет цена газа и будет ли она конкурента по сравнению с другими видами энергии. Мы должны представить план мероприятий по проекту перехода с угля на другие источники энергии в 2024. Финансирование начнется в 2025», — отметил г-н Куулар.

Напомним, что в июле 2022 распоряжением правительства РФ утвержден перечень городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Кызыл, республиканский центр, вошел в утвержденный перечень.

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Автор: Стас Гончаров
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