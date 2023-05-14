СГК опровергла сообщения об отключении тепла в домах Красноярска
Как правило, отопительный сезон в Красноярске завершается 15 мая. Ряд управляющих компаний уже вывесил сообщения об отключениях.
Однако в 2023 остаться без тепла в середине мая равно замерзнуть. В СГК опровергли слухи о заверении отопительного сезона.
Нам поступает информация, что некоторые красноярские управляющие компании разместили в домах объявление об отключении отопления и горячей воды с понедельника, 15 мая в связи с гидравлическими испытаниями от ТЭЦ-1. Эта информация не соответствует действительности!» — сообщает компания в своем телеграм-канале
Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся только после завершения отопительного сезона. Распоряжения о завершении отопительного сезона от администрации города еще не было.
Если видите на подъезде такое объявление — звоните в УК и требуйте, чтобы они уточнили информацию в диспетчерской теплосети», — советуют в СГК.
Читайте далее
-
Андрей Мельниченко — номер один в списке Форбс 2023
Андрей Мельниченко, экс-председатель совета директоров «Еврохим», СУЭК и СГК, впервые возглавил российский список миллиардеров по версии Forbes.08.04.2023Новости ДККрасноярск
-
Дмитрий Морозов возглавит Назаровскую ГРЭС
С 3 апреля должность директора Назаровской ГРЭС займет Дмитрий Морозов. До этого он руководил Новосибирской ТЭЦ-3. Об этом сообщили в СГК.26.03.2023Новости ДККрасноярск
-
27,5 млрд инвестирует СГК в строительство энергоблока ТЭЦ-3
Ввод второго энергоблока ТЭЦ-3 в эксплуатацию запланирован на конец 2024.22.03.2023Новости ДККрасноярск
-
Назначен новый генеральный директор СГК
Максим Басов с 14 февраля 2023 назначен на должность гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).14.02.2023Новости ДККрасноярск
-
«Вектор модернизации»: СГК подвела итоги года в Красноярске
Основные проекты компании, запланированные на ближайшие несколько лет, идут по графику. Правда, не без сложностей, обусловленных общей экономической ситуацией в стране и мире.23.12.2022Новости ДККрасноярск