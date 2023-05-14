СГК опровергла сообщения об отключении тепла в домах Красноярска

Как правило, отопительный сезон в Красноярске завершается 15 мая. Ряд управляющих компаний уже вывесил сообщения об отключениях.

Однако в 2023 остаться без тепла в середине мая равно замерзнуть. В СГК опровергли слухи о заверении отопительного сезона.

Нам поступает информация, что некоторые красноярские управляющие компании разместили в домах объявление об отключении отопления и горячей воды с понедельника, 15 мая в связи с гидравлическими испытаниями от ТЭЦ-1. Эта информация не соответствует действительности!» — сообщает компания в своем телеграм-канале

Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся только после завершения отопительного сезона. Распоряжения о завершении отопительного сезона от администрации города еще не было.

Если видите на подъезде такое объявление — звоните в УК и требуйте, чтобы они уточнили информацию в диспетчерской теплосети», — советуют в СГК.

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