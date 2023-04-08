Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.04
80,67
88,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Андрей Мельниченко — номер один в списке Форбс

Андрей Мельниченко — номер один в списке Форбс
Иллюстрация: thesun.co.uk

Андрей Мельниченко, экс-председатель совета директоров «Еврохим», СУЭК и СГК, впервые возглавил российский список миллиардеров по версии Forbes.

#НОВОСТИ

Г-н Мельниченко, владелец угольного и энергетического бизнеса в Красноярском крае, занял 58 строку в мировом топе Forbes и первое место среди российских миллиардеров. Состояние Мельниченко за 2022 выросло до $25,2 млрд, благодаря увеличению стоимости ОАО «Еврохим», который занимается производством удобрений, — сообщает издание Forbes.

Второе место в списке богатейших россиян занял Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норильского никеля», состояние которого в 2023 Forbes оценил в $23,7 млрд.

Третье — Владимир Лисин, владелец НЛМК, с $22,1 млрд.

Впервые долларовыми миллиардерами стали несколько российских предпринимателей:

  • Андрей Кривенко, основатель розничной сети «ВкусВилл» ($2,1 млрд)
  • Сейфеддин Рустамов контролирующий акционер химического холдинга «Метафракс Групп» ($1,3 млрд)
  • Денис Штенгелов, контролирующий акционер холдинга «КДВ Групп» и сети супермаркетов «Ярче!» ($1,3 млрд)

Совокупное состояние российских миллиардеров в глобальном списке Forbes выросло с $353 млрд в 2022 до $505 млрд в 2023.

Справка

Андрей Мельниченко, 51 год. Закончил Российскую экономическую академию в 1997. Женат, двое детей. Бывший член совета директоров компаний «Еврохим» и СУЭК. Состояние — $25,2 млрд. Проживает в г. Рас-эль-Хайма, ОАЭ

 

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублейПод памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
  • В Красноярске выставили на торги здания и участок на улице РейдовойВ Красноярске выставили на торги здания и участок на улице Рейдовой
  • Стало известно о местонахождении Артема Усса в РоссииСтало известно о местонахождении Артема Усса в России
  • В Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеровВ Красноярском крае удвоили грантовую поддержку фермеров
  • Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»Блюда Хайяма Аминова станут частью нового меню в бизнес-классе «Аэрофлота»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.