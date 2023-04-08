Андрей Мельниченко — номер один в списке Форбс
Андрей Мельниченко, экс-председатель совета директоров «Еврохим», СУЭК и СГК, впервые возглавил российский список миллиардеров по версии Forbes.
Г-н Мельниченко, владелец угольного и энергетического бизнеса в Красноярском крае, занял 58 строку в мировом топе Forbes и первое место среди российских миллиардеров. Состояние Мельниченко за 2022 выросло до $25,2 млрд, благодаря увеличению стоимости ОАО «Еврохим», который занимается производством удобрений, — сообщает издание Forbes.
Второе место в списке богатейших россиян занял Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норильского никеля», состояние которого в 2023 Forbes оценил в $23,7 млрд.
Третье — Владимир Лисин, владелец НЛМК, с $22,1 млрд.
Впервые долларовыми миллиардерами стали несколько российских предпринимателей:
- Андрей Кривенко, основатель розничной сети «ВкусВилл» ($2,1 млрд)
- Сейфеддин Рустамов контролирующий акционер химического холдинга «Метафракс Групп» ($1,3 млрд)
- Денис Штенгелов, контролирующий акционер холдинга «КДВ Групп» и сети супермаркетов «Ярче!» ($1,3 млрд)
Совокупное состояние российских миллиардеров в глобальном списке Forbes выросло с $353 млрд в 2022 до $505 млрд в 2023.
СправкаАндрей Мельниченко, 51 год. Закончил Российскую экономическую академию в 1997. Женат, двое детей. Бывший член совета директоров компаний «Еврохим» и СУЭК. Состояние — $25,2 млрд. Проживает в г. Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Читайте далее
-
Дмитрий Морозов возглавит Назаровскую ГРЭС
С 3 апреля должность директора Назаровской ГРЭС займет Дмитрий Морозов. До этого он руководил Новосибирской ТЭЦ-3. Об этом сообщили в СГК.26.03.2023Новости ДККрасноярск
-
Строительство красноярского аквапарка остановили из-за нехватки средств и оборудования
Такие причины озвучил Владислав Логинов, мэр города, во время выездного совещания.24.03.2023Новости ДККрасноярск
-
27,5 млрд инвестирует СГК в строительство энергоблока ТЭЦ-3
Ввод второго энергоблока ТЭЦ-3 в эксплуатацию запланирован на конец 2024.22.03.2023Новости ДККрасноярск
-
Назначен новый генеральный директор СГК
Максим Басов с 14 февраля 2023 назначен на должность гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).14.02.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске построили сеть автомобильных электрозарядок
В Красноярске создана самая большая сеть автомобильных электрозарядок в Сибири. По количеству зарядных устройств город занимает четвертое место в России, уступая Москве, Краснодару, Санкт-Петербургу18.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Энергетика-2022: вызовы, инсайты, кейсы
Каким бы ни было время, какие бы экономические и политические катаклизмы ни сотрясали мир, энергетики должны обеспечить бесперебойную работу отрасли.04.01.2023Новости ДККрасноярск
-
«Вектор модернизации»: СГК подвела итоги года в Красноярске
Основные проекты компании, запланированные на ближайшие несколько лет, идут по графику. Правда, не без сложностей, обусловленных общей экономической ситуацией в стране и мире.23.12.2022Новости ДККрасноярск