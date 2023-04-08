Андрей Мельниченко — номер один в списке Форбс

Андрей Мельниченко, экс-председатель совета директоров «Еврохим», СУЭК и СГК, впервые возглавил российский список миллиардеров по версии Forbes.

Г-н Мельниченко, владелец угольного и энергетического бизнеса в Красноярском крае, занял 58 строку в мировом топе Forbes и первое место среди российских миллиардеров. Состояние Мельниченко за 2022 выросло до $25,2 млрд, благодаря увеличению стоимости ОАО «Еврохим», который занимается производством удобрений, — сообщает издание Forbes.

Второе место в списке богатейших россиян занял Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норильского никеля», состояние которого в 2023 Forbes оценил в $23,7 млрд.

Третье — Владимир Лисин, владелец НЛМК, с $22,1 млрд.

Впервые долларовыми миллиардерами стали несколько российских предпринимателей:

Андрей Кривенко, основатель розничной сети «ВкусВилл» ($2,1 млрд)

Сейфеддин Рустамов контролирующий акционер химического холдинга «Метафракс Групп» ($1,3 млрд)

Денис Штенгелов, контролирующий акционер холдинга «КДВ Групп» и сети супермаркетов «Ярче!» ($1,3 млрд)

Совокупное состояние российских миллиардеров в глобальном списке Forbes выросло с $353 млрд в 2022 до $505 млрд в 2023.

Справка

Андрей Мельниченко, 51 год. Закончил Российскую экономическую академию в 1997. Женат, двое детей. Бывший член совета директоров компаний «Еврохим» и СУЭК. Состояние — $25,2 млрд. Проживает в г. Рас-эль-Хайма, ОАЭ

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