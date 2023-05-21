Замминистра науки умер во время перелета с Кубы
Петру Кучеренко было 46 лет. Он родился в Дудинке Красноярского края. Работал в общественных структурах, адвокатом, в Совфеде.
Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — цитирует РБК сообщение Минобрнауки.
Г-н Кучеренко родился 3 мая 1977, в 1999…2001 был помощником депутатов Госдумы и Совфеда, в 2001 окончил РУДН по специальности «Юриспруденция». После в разные годы работал адвокатом, преподавателем РУДН, руководителем аппарата комитета Совфеда по конституционному законодательству. Был назначен замминистра в марте 2020. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой.
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