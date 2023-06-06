Организатор убийства минусинского журналиста Дмитрия Попкова получил 16 лет колонии

Непосредственный исполнитель преступления также получил реальный срок, но чуть меньший, чем его инициатор.

Бывший депутат Минусинского горсовета Иса Хашиев и Виктор Шестаков признаны виновными в убийстве главного редактора минусинской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, которое произошло в 2017. Такое решение принял Красноярский краевой суд. Ранее вину подозреваемых признал суд присяжных.

Хашиев выступал организатором этого преступления, а Шестаков, которому тогда было 17 лет, — его непосредственным исполнителем. Они получили соответственно 16 и 14 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на полтора года.

Также в деле, как еще один организатор, фигурировал Николай Горюнов. Ему приговор вынесли чуть раньше, назначив наказание в виде 16 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Приговоры Хашиеву и Шестакову в законную силу пока не вступили. Будет ли защита их обжаловать — неизвестно.

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