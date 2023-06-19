Средняя стоимость кв. м жилья в Красноярске превысила 100 тысяч рублей
В управлении Росреестра по Красноярскому краю рассказали о средних ценах на квартиры в Красноярске. Они ориентировались на сделки купли-продажи за 5 месяцев 2023.
На начало июня управление зарегистрировано 32 433 прав в отношении 24 566 жилых объектов. Доля таких сделок в Красноярском крае на рынке первичного жилья составила 3,18%, большая часть (94,12% сделок) с новым жильем приходится на Красноярск.
Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в крае равна 5,53 млн рублей, на вторичке — 2,8 млн рублей. В самом Красноярске — 5,57 млн рублей и 3,937 млн соответственно.
Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках в крае составляет 100 301 рублей, в Красноярске — 101 256 рублей. Квадратный метр вторичного жилья в Красноярске в среднем стоит 85 788 рублей, а по краю – 58 629 рублей.
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