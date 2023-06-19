Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.06
83,64
91,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Средняя стоимость кв. м жилья в Красноярске превысила 100 тысяч рублей

Средняя стоимость кв. м жилья в Красноярске превысила 100 тысяч рублей
Иллюстрация: министерство строительства края

В управлении Росреестра по Красноярскому краю рассказали о средних ценах на квартиры в Красноярске. Они ориентировались на сделки купли-продажи за 5 месяцев 2023.

#НОВОСТИ
На начало июня управление зарегистрировано 32 433 прав в отношении 24 566 жилых объектов. Доля таких сделок в Красноярском крае на рынке первичного жилья составила 3,18%, большая часть (94,12% сделок) с новым жильем приходится на Красноярск.
 
Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в крае равна 5,53 млн рублей, на вторичке — 2,8 млн рублей. В самом Красноярске — 5,57 млн рублей и 3,937 млн соответственно.
 
Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках в крае составляет 100 301 рублей, в Красноярске — 101 256 рублей. Квадратный метр вторичного жилья в Красноярске в среднем стоит 85 788 рублей, а по краю – 58 629 рублей.
 
Читайте также:
В Красноярске застроят домами территорию жилого района Иннокентьевский

Владислав Логинов, глава Красноярска подписал постановление о комплексном развитии территории жилого района Иннокентьевский. На этом участке появятся жилые дома.

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ленина и Мира в Красноярске свяжут «Барным двориком»Ленина и Мира в Красноярске свяжут «Барным двориком»
  • Под Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублейПод Красноярском построят тепличный комбинат за 12,4 млрд рублей
  • «Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат«Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат
  • Арестовано имущество Анатолия Быкова на 80 млн рублейАрестовано имущество Анатолия Быкова на 80 млн рублей
  • Уголовное дело против золотодобывающей компании возбудили в Красноярском краеУголовное дело против золотодобывающей компании возбудили в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.