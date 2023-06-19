Средняя стоимость кв. м жилья в Красноярске превысила 100 тысяч рублей

Иллюстрация: министерство строительства края

В управлении Росреестра по Красноярскому краю рассказали о средних ценах на квартиры в Красноярске. Они ориентировались на сделки купли-продажи за 5 месяцев 2023.