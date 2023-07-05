В Красноярске назвали лучшие торговые сети

Группа компаний «Красный Яр» одержала победу в профессиональном конкурсе ко Дню работника торговли министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон» победили в номинации «Лучшая торговая сеть Красноярского края». При выборе победителя жюри оценивало количество магазинов в районах края, численность персонала, работу с местными производителями, наличие собственного производства продуктов, акции, скидки и программу лояльности.

Второй год подряд работу наших гастрономов и дискаунтеров отмечают на самом высоком уровне. В прошлом году ГК «Красный Яр» становилась победителем в номинации «Лучшая торговая сеть городского округа», а в нынешнем году мы получили признание за работу по всему региону», — отметил управляющий директор ГК «Красный Яр» Михаил Климович.

Сейчас сеть охватывает 233 магазина. Из 78 находятся в городах и отдаленных посёлках Красноярского края. В штате 3700 человек.

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Ранее продукция этой компании, заготавливающей дикоросы на юге Красноярского края, распространялась только через собственные магазины.