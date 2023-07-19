Топ-менеджмент красноярского пенсионного фонда попал под еще одно уголовное дело
В поле внимания правоохранительных органов попал главный по цифровым технологиям.
Против бывшего начальника управления информационных технологий отделения пенсионного фонда России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело за коррупцию. Об этом рассказали в региональном Главке Следственного комитета.
Вместе с топ-менеджером под уголовное преследование попал и руководитель компании «Лерком». Его организация должна была в 2021 модернизировать локально- вычислительную сеть фонда. Стоимость работ составляла более 5,3 млн рублей. Однако работы в полном объеме не выполнила, что не помешало начальнику управления информационных технологий краевого ОПФР принять их и подписать соответствующие документы, в результате чего все положенные деньги были переведены «Леркому».
До настоящего времени подозреваемым не выполнены работы в полном объеме, ОПФР по Красноярскому краю в части объема невыполненных работ причинен ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей», — рассказали в Следкоме.
Ранее начальника управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю признали виновным в покушении на получение взятки в крупном размере. Его оштрафовали на 2 млн рублей и дисквалифицировали на пять лет.
Также сейчас расследуется дело в отношении заместителя управляющего ОПФР и бывшего заместителя начальника Управления материально-технического обеспечения фонда. Их подозревают во взяточничестве.
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