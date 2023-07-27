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В Красноярском крае на треть выросло число уголовных дел против ОПГ

В Красноярском крае на треть выросло число уголовных дел против ОПГ
Автор фото: senivpetro. Иллюстрация: freepik.com

Больше всего среди них общеуголовных правонарушений. Наибольший рост зафиксирован в этом же сегменте.

#НОВОСТИ

За первое полугодие 2023 прокуратурой Красноярского края расследовано 242 уголовных дела, возбужденных против преступных групп и сообществ. Это на 32,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в ведомстве.

Основной рост зафиксирован в сегментах общеуголовных преступлений. Число расследованных уголовных дел здесь выросло на 52,4%, составив по итогу 145. Также прибавилось дел и сфере незаконного оборота наркотиков. Их за отчетный период было расследовано 147 (+16% год к году). А вот число экономических преступлений ОПГ, попавших в поле внимания прокуратуры, снизилось на 44% — до 21.

Как рассказали в ведомстве, по числу расследованных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, Красноярский край сейчас занимает второе место по Сибирскому федеральному округу, 19 место по России.

Всего же, по данным ведомства, в регионе за первые шесть месяцев 2023 было совершено 24 007 преступлений, что на 4,8% больше, чем за аналогичный срок 2022. При этом практически по всем сферам правонарушений было отмечено снижение. Исключения составляют лишь мошенничества (+81,2% год к году, до 3 699) и наркопреступления (+4,3% год к году, до 2 150).

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Автор: Петр Савельев
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