В Красноярском крае на треть выросло число уголовных дел против ОПГ

Больше всего среди них общеуголовных правонарушений. Наибольший рост зафиксирован в этом же сегменте.

За первое полугодие 2023 прокуратурой Красноярского края расследовано 242 уголовных дела, возбужденных против преступных групп и сообществ. Это на 32,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в ведомстве.

Основной рост зафиксирован в сегментах общеуголовных преступлений. Число расследованных уголовных дел здесь выросло на 52,4%, составив по итогу 145. Также прибавилось дел и сфере незаконного оборота наркотиков. Их за отчетный период было расследовано 147 (+16% год к году). А вот число экономических преступлений ОПГ, попавших в поле внимания прокуратуры, снизилось на 44% — до 21.

Как рассказали в ведомстве, по числу расследованных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, Красноярский край сейчас занимает второе место по Сибирскому федеральному округу, 19 место по России.

Всего же, по данным ведомства, в регионе за первые шесть месяцев 2023 было совершено 24 007 преступлений, что на 4,8% больше, чем за аналогичный срок 2022. При этом практически по всем сферам правонарушений было отмечено снижение. Исключения составляют лишь мошенничества (+81,2% год к году, до 3 699) и наркопреступления (+4,3% год к году, до 2 150).

Читайте также:

В Красноярске арестовали руководителя ОПГ. Заочно

Группировка действовала в городе около пяти лет. В основном она занималась вымогательством.

Арестовано имущество Анатолия Быкова на 80 млн рублей

На предварительном слушании по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова суд наложил арест на его имущество.

Список вероятных нелегальных кредиторов в Красноярском крае пополнился 13 компаниями

Почти все они незаконно называли себя ломбардами.

В Красноярске арестован директор местной инвестиционной компании

Месяц назад в работе организации были обнаружены признаки финансовой пирамиды.