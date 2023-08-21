В Красноярске с набережной уберут бывшее кафе «Гавань»
Плавучий павильон портит эстетический вид новой набережной за ТЦ «Красноярье». С просьбой убрать бывшее плавучее кафе обращались красноярцы, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Экофлот организации насчитывает семь судов. На их эксплуатацию и содержание пошла большая часть средств.07.02.2023Новости ДККрасноярск
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В Красноярск привезли первое прогулочное электросудно «ЭкоходЪ»
В Красноярск доставили пассажирский катамаран «ЭкоходЪ». Весной прогулочное электросудно начнет регулярно курсировать из Красноярска в Дивногорск и с прогулочными целями по акватории Красноярска.30.09.2022Новости ДККрасноярск
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В Красноярск везут первое прогулочное электросудно
Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ», созданный специально для прогулок по Енисею, отправился в Красноярский край. Об этом сообщила Юлия Верхушина, замруководителя администрации губернатора края.06.09.2022Новости ДККрасноярск
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В Красноярске выставлены на продажу сразу два теплохода
Это теплоходы «Латвия» и «Лермонтов». Оба судна давно не использовались по назначению и стояли на приколе. Они были спущены на воду 70 лет назад.