В Красноярске с набережной уберут бывшее кафе «Гавань»

Плавучий павильон портит эстетический вид новой набережной за ТЦ «Красноярье». С просьбой убрать бывшее плавучее кафе обращались красноярцы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Вопрос о сносе объекта решался в суде. Сам собственник объекта не захотел его убирать. Поэтому было принято решение убрать его силами муниципалитета.

За работу взялись водолазы. Они готовили плавсредство к буксировке: откачивали воду и заделывали щели. Но вода все равно поступает через мелкие дыры. Сейчас ищут другие технические решения для буксировки затопленной конструкции. Пока доступ к аварийному плавсредству закрыт.

Ранее с набережной около ТЦ «Красноярье» убрали старый теплоход «Литва». «Литва» стояла у причала много лет и использовалась в качестве гостиницы.

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