В Красноярске открыли проезд по путепроводу на Мичурина

Путепровод по ул. Мичурина через пр. имени газ. «Красноярский рабочий» открыт. Ремонт деформационных швов завершен в срок, уточнили в мэрии.

Для автомобилистов открыты все шесть полос по путепроводу. Теперь предстоит отремонтировать пешеходную часть моста, лестничные спуски и тоннели. В ближайшее время приступят к установке барьерных ограждений по оси путепровода.

Ранее в Красноярске закончили ремонт моста через Качу в районе по ул. Брянской, 280А

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