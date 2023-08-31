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В Красноярске открыли проезд по путепроводу на Мичурина

В Красноярске открыли проезд по путепроводу на Мичурина
Иллюстрация: администрация города

Путепровод по ул. Мичурина через пр. имени газ. «Красноярский рабочий» открыт. Ремонт деформационных швов завершен в срок, уточнили в мэрии.

#НОВОСТИ
Для автомобилистов открыты все шесть полос по путепроводу. Теперь предстоит отремонтировать пешеходную часть моста, лестничные спуски и тоннели. В ближайшее время приступят к установке барьерных ограждений по оси путепровода.
 
Ранее в Красноярске закончили ремонт моста через Качу в районе по ул. Брянской, 280А
 
На прошлой неделе в пресс-службе мэрии сообщали, что ремонт завершен на 37 участках красноярских дорог, еще 30 находятся в работе. Кроме того, в этом году на дополнительные средства отремонтируют еще 10 километров дорог. 
 
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Автор: Петр Савельев
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