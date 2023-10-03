Вице-спикером красноярского Горсовета стал Андрей Козиков
Он занимал эту должность и в прошлом созыве городского парламента.
Андрей Козиков сохранил за собой пост заместителя председателя Городского Совета Красноярска. Такое решение приняла сегодняшняя сессия муниципального парламента.
Кандидатуру Козикова выдвинула вновь избранная спикером Горсовета Наталья Фирюлина. Ее предложение поддержало 34 из 36 депутатов.
В прошлом созыве Горсовета Андрей Козиков также занимал пост вице-спикера. На выборах-2023 и он, и Фирюлина баллотировались от «Единой России», которой по итогу досталось 30 депутатских мандатов.
Читайте также:
-
Доходы бюджета Красноярска в 2023 увеличиваются на 5,9 млрд рублей
При этом собственные доходы составят всего 0,8 млрд рублей, все остальное - финансовая помощь из вышестоящих бюджетов
-
В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»
Также в муниципальный парламент скорее всего попадут либерал-демократы, коммунисты и экологи.
-
Сергей Сокол поборется за место спикера Верховного Совета Хакасии
Кандидатуру бывшего кандидата в губернаторы республики выдвинула «Единая Россия».