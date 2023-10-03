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Вице-спикером красноярского Горсовета стал Андрей Козиков

Вице-спикером красноярского Горсовета стал Андрей Козиков
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Он занимал эту должность и в прошлом созыве городского парламента.

#НОВОСТИ

Андрей Козиков сохранил за собой пост заместителя председателя Городского Совета Красноярска. Такое решение приняла сегодняшняя сессия муниципального парламента.

Кандидатуру Козикова выдвинула вновь избранная спикером Горсовета Наталья Фирюлина. Ее предложение поддержало 34 из 36 депутатов.

В прошлом созыве Горсовета Андрей Козиков также занимал пост вице-спикера. На выборах-2023 и он, и Фирюлина баллотировались от «Единой России», которой по итогу досталось 30 депутатских мандатов.

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Автор: Петр Савельев
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