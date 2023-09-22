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Сергей Сокол поборется за место спикера Верховного Совета Хакасии

Сергей Сокол поборется за место спикера Верховного Совета Хакасии
Иллюстрация: t.me/sokolhakasia

Кандидатуру бывшего кандидата в губернаторы республики выдвинула «Единая Россия».

#НОВОСТИ

Сергей Сокол выдвинут в качестве кандидата на пост председателя Верховного Совета Хакасии. Об этом сообщило республиканское отделении партии «Единая Россия» и предложившее его кандидатуру.

Сессия, которая должна будет решить вопрос с назначением спикера, назначена на сегодня.

В 2023 Сокол баллотировался на пост губернатора Хакасии, но за несколько дней до выборов снялся с гонки из-за проблем со здоровьем. Главой же республики снова стал коммунист Валентин Коновалов.

Помимо этого Сергей Сокол возглавлял партийный список «Единой России» на выборах в хакасский Верховный Совет. В итоге партия получила в нем 34 из 50 мандатов. Еще 14 достались коммунистам и два — либерал-демократам.

Напомним, что Сокол с 2002 по 2008 был вице-губернатором Красноярского края, а после — первым замом главы Иркутской области. С 2020 до сентября этого года являлся депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия».

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Автор: Петр Савельев
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