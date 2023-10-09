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Генпрокуратура отказалась от национализации «Сибэко» Андрея Мельниченко

Генпрокуратура отказалась от национализации «Сибэко» Андрея Мельниченко
Иллюстрация: freepik.com

Акции компании могли уйти в доход государства.

#НОВОСТИ

Генеральная прокуратура отказалась от иска к компании «Кузбассэнерго» о передаче акций «Сибэко», сообщили в пресс-службе СГК.

Стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО „Кузбассэнерго“ направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», — сказали в компании.

Иск о передаче акций «Сибэко» в доход государства генпрокуратура подала в августе этого года. Суть претензий сводилась к тому, что эти бумаги были куплены у их прежнего владельца — бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова — в обход антикоррупционного законодательства. Приобретателями выступили подконтрольные миллиардеру Андрею Мельниченко «Кузбассэнерго» и «Хакасская сервисно-ремонтная компания».

Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Красноярска.

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Автор: Петр Савельев
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