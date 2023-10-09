Генпрокуратура отказалась от национализации «Сибэко» Андрея Мельниченко
Акции компании могли уйти в доход государства.
Генеральная прокуратура отказалась от иска к компании «Кузбассэнерго» о передаче акций «Сибэко», сообщили в пресс-службе СГК.
Стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО „Кузбассэнерго“ направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», — сказали в компании.
Иск о передаче акций «Сибэко» в доход государства генпрокуратура подала в августе этого года. Суть претензий сводилась к тому, что эти бумаги были куплены у их прежнего владельца — бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова — в обход антикоррупционного законодательства. Приобретателями выступили подконтрольные миллиардеру Андрею Мельниченко «Кузбассэнерго» и «Хакасская сервисно-ремонтная компания».
Дело рассматривалось в Свердловском районном суде Красноярска.
Читайте также:
-
Спорткомплекс «Платинум Арена» потребовали вернуть собственнику
С соответствующим иском в Арбитражный суд края обратилась прокуратура Свердловского района. Ведомство просит вернуть переданный в дар Красноярскому краю спортивный комплекс «Платинум Арена».
-
Работника «Нетипичной пельменной» осудят за пожар в ТЦ «Взлетка Плаза»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней сотрудницы «Нетипичной пельменной» на Взлетке. По версии следствия, из-за ее невнимательности в кафе произошел пожар.
-
Роману Гольдману не удалось победить Березовский суд
Красноярский депутат и предприниматель Роман Гольдман не смог оспорить решение суда, вынесшего ему приговор по уголовной статье.